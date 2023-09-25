إجراء دبلن. الحلقة 2

تحدد لائحة دبلن البلد الذي تتم فيه معالجة إجراءات اللجوء الخاصة بك.

قبل أن يدعوك المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى جلسة الاستماع ويطلب منك تتبع التاريخ والأسباب التي أدت إلى رحلتك،

فإنه يتحقق أولاً مما إذا كان من الممكن إجراء إجراءات الهجرة الخاصة بك واللجوء في ألمانيا.

إذا تركت بصمات أصابعك في بلد أوروبي آخر أو تقدمت بطلب اللجوء هناك، على سبيل المثال، فسيكون هذا البلد مسؤولاً عن إجراءات اللجوء الخاصة بك ويمكن لألمانيا بعد ذلك إعادتك إلى هناك.

جوزيف لاجئ كاميروني، هرب من العودة إلى وطنه قبل بضعة أيام. لقد وقع تحت عقوبات لائحة دبلن. ويشرح لنا ظروفه المعيشية الحالية.