معلومات مفيدة: أين تجد ماذا تبحث عنه في فرايبورغ

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اهلا ومرحبا بكم:



الخطوات الأولى



هل تحتاج إلى معلومات ، هل لديك رسالة ولا تفهم المحتوى ، هل تريد إلاخبار عن قصتك أو تعلم كيفية عمل الراديو؟ هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟ هل تحتاج إلى مساعدة في فرايبورغ أو تود المشاركة في الأنشطة مع لاجئين آخرين؟ هذه هي العناوين التي تحتاجها:



Rasthaus: هي مجموعة من عدة جمعيات تقدم الدعم القانوني (SAGA) ، والدعم الطبي (MEDINETZ) ، والمشورة بشأن حقوق اللاجئين (Freiburger Forum) ، والحق في الإقامة (Aktion Bleiberecht) ، والتدريب اللغوي (Deutschkurs) للاجئين. تقع كل هذه الجمعيات في Adlerstr. 12

79098 فرايبورغ

البريد الإلكتروني: info@rasthaus-freiburg.org

يتم توفير جميع الخدمات مجانًا من قبل هذه الجمعيات



يمكنك الاتصال بهم:



في حال اذا كانت لديك قصة طويلة:



الأربعاء: 3 - 7 مساءً

الجمعة: 2 - 7 مساءً



هاتف: 2088408-0761 (جهاز الرد الآلي!)

الفاكس: 0761-2088409

واتس اب 015145395360

إشارة 01514539536

البريد الإلكتروني: saga@rasthaus-freiburg.org



Medinetz: الثلاثاء 4.30 - 6 مساءً، Adlerstraße 12، 79098 Freiburg



يتم فحص جهاز الرد على المكالمات (0761-2088331) بشكل منتظم



منتدى فراي برجر: Kontakt | منتدى Freiburger (freiburger-forum.net)



أكتيون بليبرخت: Notrufnummer 0151-28211252



info@aktionbleiberecht.de



Deutschkurse: deutschkurse@rasthaus-freiburg.org

Deutschsprachkurs



Dienstrag ، Donnerstag 18: 30-20: 00 ، المستوى A1 و B1



دورة لغة ألمانية

الثلاثاء ، الخميس 6: 30-08: 00 مساءً ، المستوى A1 و B1



Cours de langue allemande

ماردي ، جودي 18h30-20h00 ، niveaux A1 et B1



Curso de la lengua alemán



Martes، Jueves 18h30-20h00، niveles A1 y B1

صوتنا يروي قصتك







أنت تعيش بشكل خاص؟

يرجى تحديد موعد في مكتب استقبال الهجرة والاندماج.

ساعات العمل:

الاثنين ، الثلاثاء ، الخميس 07:30 - 17:00 الأربعاء 07:30 - 18:00 الجمعة 07:30 - 14:00

لمزيد من الاستشارة ، يمكنك تحديد موعد مع غرفة المقاصة عن طريق البريد الإلكتروني:

cs-integration@stadt.freiburg.de



إذا كان عليك التخلي عن سكنك الحالي في فرايبورغ ولم يكن لديك مكان للعيش فيه ، فيمكنك الاتصال بمكتب الإسكان على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

ami_Wohnraumverwaltung@stadt.freiburg.de



إذا كنت تعيش في مكان خاص ، فمن المهم أن يكون اسمك مكتوبًا على صندوق البريد حتى تتمكن من استلام بريدك.



الخطوات الأولى

تم وضعك في السكن من قبل مكتب الهجرة والاندماج (AMI)؟

ستهتم الخدمة الاجتماعية في مكان إقامتك بتحديد موعد.

لمزيد من النصائح ، يمكنك الاتصال بالخدمة الاجتماعية في مكان إقامتك أو الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني: SozialerDienst@stadt.freiburg.de



التسجيل والمعلومات



العمل في ألمانيا:

البحث عن عمل:



ماذا تفعل إذا كنت تبحث عن عمل؟ سيقدم لك الفريق في (Job Center Freiburg) النصائح بشأن العثور على وظيفة وبشأن جميع جوانب التأهيل.

لتحديد موعد:أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى:

Jobcenter-Freiburg.Team412@jobcenter-ge.de

أين يمكنك أن تجد عروض العمل؟ يمكنك العثور على عروض عمل على:

www.arbeitsagentur.de/jobsuche



دورات اللغة:

دورات ألمانية مجانية:



يمكن للاجئين الحاصلين على تصريح إقامة والذين يرغبون في حضور دورة اندماج (IK) ولكن لم يتقدموا بعد للقبول التسجيل عبر

https://eveeno.com/integrationskursanmeldung-freiburg

التسجيل في المواعيد المجدولة بانتظام ، يتم الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة في صباح واحد. بعد المواعيد ، سيحاولون العثور على دورة لغة مناسبة لك في أقرب وقت ممكن.

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال:

deutschlernen@stadt.freiburg.de





المدرسة ورعاية الأطفال:

معلومات التسجيل:



بناءً على عمر طفلك ، يمكنك الاتصال بالمكاتب المركزية التالية للحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل:



للأطفال حتى سن 6 سنوات:

التسجيل المسبق لأماكن رعاية الأطفال على: https://www.freiburg.de/kinderbetreuung



للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات:

السيدة كيبر ، مدرسة بول هيندميث ، schulleitung.phsvn@freiburger-schulen.bwl.de ، هاتف +49 761 2017331



للأطفال من 11 إلى 15 عامًا (عيد ميلاد بعد 31.07.2008):

السيد Hanslischeck ، Karlschule konrektorat.kasvn@freiburger-schulen.bwl.de ، هاتف +49 761 2017363



للشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا (عيد ميلادهم قبل 31.07.2008): S.



السيدة Zipfel، Walter-Rathenau-Schule zipfel.wrgsvn@freiburger-schulen.bwl.de ، هاتف +49 761 2017943 7





مساعدة و دعم:

مطلوب مساعدة:



هل تحتاج إلى دعم في التعامل مع السلطات ، وتعلم اللغة الألمانية أو تريد التواصل مع سكان فرايبورغ واكتشاف فرايبورغ؟ ثم الرجاء الاتصال بنا او التواصل.





أما بخصوص توزيع الملابس:



جمعية فرايبورغ للخدمة الاجتماعية