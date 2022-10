Interview mit Guram Odischaria zum 30 Jahre nach dem Anfang des Georgisch-Abchasischen Krieges

Интервью грузинского поэта и писателя Гyрама Одишариа о его романе "Президентский кот". Книга отражает полифонию общества Абхазии перед войной, это и плутовской роман, и признание в любви к Сухуми и грустный рассказ о начале войны. Виктория встретилась с ним на его писательской даче недалеко от Tбилиси.

Interview mit Geram Odischaria, georgischer Dichter und Schriftsteller, über sienen Roman "Die Katze des Präsidenten". Das Buch spiegelt die Poliphonie der Gesellschaft in Abhasien vor der Krieg, ist gleichzeitig ein Schelmenroman, eine Liebeserklärung an Suchumi und ein Bericht über die Anfang des Krieges. Guram Odischaria nimmt regelmäßig an den Georgisch- Abchasischen Friedensgesprächen teil. Viktoria Balon hat den Schriftsteller in seiner Datscha des bei Tiflis getrofen und intewiert.

