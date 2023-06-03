Odessa/Одесса

Одесса — ее голоса на фоне войны, международная черноморская экологическая комиссия.

„Мы действительно имели самый яркий, самый богатый наверное и самый уникальный город Российской империи. Темпы роста Одессы в 19 веке сравнимы наверное только с Сингапуром и Гонконгом в современных реалиях. Одесса вообще по большому счету последний городской проект Европы.“

„Когда я вернулась из Германии я была очень удивлена. Такое количество украинской символики я себе даже представить не могла: Одесса кричит, что она Украина. Постоянные прилеты — да, но на Дерибасовской днем пони катают детей, кипит какая то жизнь, людей очень много, пока не начинается тревога. Тогда все конечно прячутся, но потом, как только затихает, выползают и начинают наслаждаться жизнью. В чем одна из особых фишек одесситов — они умеют получать удовольствие от жизни.“

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