Radio Ech (russisch) 26.01.2019 - Back to the Roots: Sowjetischer Reggae / Назад к истокам: советский регги

Reggae kam in der Sowjetunion schon 1980 auf. Die Musiker des Leningrader rockclubs hörten westliche musik und begannen selbst Reggae zu spielen. "Rutman, wo ist mein Kopf" (Boris Grebenschtschikow, Aquarium, 1981) ist wohl das erste in der UdSSR aufgenommene Reggae-Lied. Wie auch die jamaikanischen Soundsystems nahmen die sowjetischen Rocker ihre ersten Albums mit den Musikinstrumenten, zu denen sie Zugang hatten, und mithilfe einfacher Kassettenrekorder auf üblichen Audiokassetten in Hobbystudios auf. Die erste rein Reggaeband wurde das 1987 gegründete Kaliningrader Komitee zum Schutze der Wärme (KOT). Und über die Rastafarikultur las man aus der gleichnamigen Samizdatpublikation von Nikolaj Sosnowskij.

In der sendung wurden Aufnahmen des Festivals "Afrika - Moskau" verwendet, wofür wir Pascha Afrikanda, Schura Burtin, Jewgenij Kuzjomin und Kornej Lekus danken.

-----------------------------------------------------------

Регги появилось в Советском Союзе уже в 1980-м году. Музыканты Ленинградского Рок-клуба слушали западную музыку и сами начали играть композиции в стиле регги. "Рутман, где твоя голова" (БГ, Аквариум,1981 г.) - возможно, первая регги-песня, записанная в СССР. Как и ямайканские соундсистемы, советские рокеры писали свои первые альбомы на доступных им музыкальных инструментах и часто простых кассетных магнитофонах, самый максимум - в любительских студиях. Но самой первой группой, играющей только регги, стал Комитет Защиты Тепла (КОТ) из, казалось бы, провинциального Калининграда. А о культуре растаманов юные музыканты черпали знания из самиздатовской публикации непризнаного гения советской африканистики Николая Сосновского "Культура растафари".

В передаче использованы материалы фестиваля "Африка - Москва", посвящённые памяти Николая Сосновского. Редакция благодарит Пашу Африканду, Шуру Буртина, Евгения Кузёмина и Корнея Лекуса за любезно предоставленные записи.