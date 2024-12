Espaco Aberto (brasilianisch) 15.12.2024

DEUTSCH: (portugiesisch unten)

In unserem heutigen Interview haben wir mit Maria Cleide da Silva und mit Maria Ivanilde Silva da Silva über die Verstöße von zwei Großkonzernen in traditionellen Territorien in Brasilien gesprochen.

Maria Cleide ist Quilombola-Führerin (Quilombola=Quilombo-Bewohnerin) des Quilombo (traditionelles Territorium, das von ehemaligen Versklavten und ihren Nachkommen besetzt wurde) von Antas e Palmito in der Stadt von Caetité im Bundesstaat Bahia. Maria Ivanilde, ebenfalls Quilombola, kommt aus der Hauptstadt Belém im Bundesstaat Pará, wo sie als Mitarbeiterin von Caritas Brasilien tätig ist, und unterstützt Ribeirinhos (Bewohner des traditionellen Territoriums entlang der Flüsse im Amazonien-Gebiet) der Region Abaetetuba.

Maria Cleide berichtet über die aggressiven Erschütterungsmethoden der Bergbaufirma Bahia Mineração (BAMIN), einer Tochterfirma des kasachischen Konzerns Eurasien Ressources Group. Maria Ivanilde zeigt die perfide Strategie für die Landesübernahme der amerikanischen Firma Cargill auf, die in der Region von Abaetetuba einen Mega-Hafen für Soja-Export bauen will. Ein spannendes Gespräch über den Kampf der traditionellen Lebensrealitäten gegen die Gier der Großkonzerne.

PORTUGUÊS:

Na entrevista de hoje conversamos com Maria Cleide da Silva e com Maria Ivanilde Silva da Silva sobre os abusos e violações de grandes empresas em territórios tradicionais do Brasil.

Maria Cleide é líder quilombola do Quilombo de Antas e Palmito no município de Caetité no estado da Bahia. Maria Ivanilde, também quilombola, vem da capital Belém no estado do Pará, onde como funcionária da Cáritas Brasil apoia a luta de Ribeirinhos na região de Abaetetuba.

Maria Cleide nos conta sobre os métodos agressivos de intimidação da firma Bahia Mineração (BAMIN), pertencente ao conglomerado cazaquistanês Eurasien Ressources Group. Já Maria Ivanilde denuncia as estratégias traiçoeiras da firma americana Cargill para tirar as terras de ribeirinhos e construir um mega-porto para a exportação de soja a partir da região de Abaetetuba. Uma conversa mais que interessante sobre a luta dos modos de vida tradicionais contra a ganância dos grandes conglomerados internacionais. Nós entrevistamos as duas em novembro em Freiburg, após a participação delas na Mesa Redonda Brasil da Kooperation Brasilien em Goslar e do evento da Cáritas na cidade de Freiburg.

Playlist:

Pinduca & Dona Onete - Este Rio é minha Rua

Luiz Gonzaga - Xote Ecológico

Chico César - Deus me Proteja

Anna Tréa & Lucas Mayer - De onde vem?

Cidade Negra - A Sombra da Maldade

Elza Soares - Canto das Três Raças

Beto Guedes - O Sal da Terra