Apollo Ghosts am 18.03.2025 LIVE im Slow Club

Lasst uns in unseren Köpfen ein kleines Spiel spielen: Eine Band als Person. Wie würde also eure Lieblingsband als Person sein und wo würdet ihr sie am liebsten treffen? Für mich ist bei Apollo Ghosts ganz klar: ich möchte sie in einer ruhigen Sommernacht an einem rotwarmen Lagerfeuer treffen. Mit dabei sind all die Freunde und anderen Menschen, welche wir für einen schönen Abend in unserer Nähe brauchen. Und Apollo Ghosts sind die eine Person, welche wir nicht kennen und neben welche wir uns dennoch zufällig setzen. Wie kennen uns nicht, und dennoch sind wir uns seltsam nicht fremd und ein vorsichtiges und angenehmes Gespräch beginnt. Und je länger wir da so gemeinsam sitzen und uns unterhalten, umso interessanter wird das Gespräch, und die Zeit verrinnt in vielen schönen kleinen Momenten. Ein perfekter Abend also! Die kanadische Indie-Pop-Band APOLLO GHOSTS um den Songwriter Adrian Teacher gilt seit ihrer Gründung im Jahr 2008 als eine der dynamischsten Live-Acts Vancouvers. Nach vier Alben und unzähligen Shows meldeten sie sich 2022 mit „Pink Tiger“ zurück – ein in jeglicher Hinsicht großzügiges Doppelalbum voller jangelnder Gitarren, Twee-Pop-Gesangsharmonien und entwaffnender Hooks. Man hatte sich gerade in jeden der Songs mindestens einmal verliebt, da veröffentlichen APOLLO GHOSTS mit "Amethyst" bereits ein neues Mini-Album, mit dem sie 2025 auch für eine ausgiebige Tour nach Europa kommen.