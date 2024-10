Lambs&Wolves live im Jazzhaus am 02.11.2024

Davor besuchten uns Julian und Louis im Musikmagazin zum Gespräch.

***

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die in Freiburg gegründete Band Lambs & Wolves ihr Album The Devil in the Orchard. Die BZ verglich den Sound darauf mit den Folk-Größen wie Bonnie 'Prince' Billy und Bill Callahan, während der britische Musikblog At The Barrier titelte: „ein wunderschönes Album, voller einnehmender Melodien, die Intimität und Verletzlichkeit ausstrahlen“. Bereits anlässlich ihres Debüts Not A Party At All (2021) attestierte die Bandcamp-Redaktion ihrem "melancholisch unterströmten Indie-Pop" das "ausgeprägte melodische Feingefühl einiger der besten Vertreter dieses Stils". Im Frühjahr 2024 war die Band nun auf Einladung der Federation Hiéro als Artist in Residence zu Gast in Colmar, wo sie mit dem elsässischen Musiker Alex Keiling unter dem Namen St. Moon an neuen Songs arbeiteten.