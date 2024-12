Ausbruch vom 22.12.2024

Heute in der Sendung "Ausbruch- Die Antirepressionswelle" schauen wir nach Calais, im Rahmen der Rubrik "Repression an den Grenzen Europas", es soll ferner gehen um eine Wanderausstellung. "Die Verleugneten", über jene, die in der NS-Zeit als "Asozial" und "Berufsverbrecher:innen" gelabelt wurden. Dann gibt es ein Interview mit Smily aus Stuttgart, der ein Buch darüb er geschrieben hat, wie er sich für sechs Jahre im Exil dem Zugriff der Justiz entzogen hat. Solange, bis seine Sache verjährt war. Wir hören die Rubrik "Kurzgemeldet", schauen darauf, welche Silvesterdemos es vor den Knästen geben wird, welche Termine anstehen und wir weisen auf "Silvester zum Knast" auch in Freiburg hin: am 31.12.2024, 18:00 Uhr.