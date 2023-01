Silvester zum Knast 2022

Wie jedes Jahr wurde auch zum 31.12.2022 dazu aufgerufen, vor der JVA Freiburg bei der "Silvester zum Knast" Demo gemeinsam mit den Insassen das neue Jahr einzuläuten. Dieses Mal wurden unter dem Motto "Mauern und Grenzen wegsprengen" Reden zu politischer Inhaftierung, Repression, den Gefangenen in den Gefängnissen des Irans, deren Protest und über Abschiebehaft in Deutschland gehalten. Von hinter den Mauern grüßten der RDL-Redakteur und Insasse des Gefängnisses, Thomas-Meyer Falk, sowie der Gefangene Findus die Demonstrierenden. Musikalisch begleiteten Yung Ullrich und Kory den Protest.

Dieses Jahr wurde der Demonstrationszug jedoch jäh daran gehindert, effektiv mit den Insassen des Knastes durch Parolen, Feuerwerk oder Rufe die Insass*innen der JVA zu erreichen. Schon zu Beginn fiel das außergewöhnlich hohe Polizeiaufgebot auf und nach wenigen Metern setzten die Beamt*innen Helme auf, blockierten den Demonstrationszug und filmten die Demonstrant*innen ab. Als Art Kundgebung wurde die Versammlung mitten auf der Straße weitergehalten. In den letzten Jahren wurde der Silvester am Knast von der Polizei nie so vehement gestört und der Spaziergang um die Außenmauern des Knastes, sowie das Feuerwerk geduldet. Wovor die Beamt*innen plötzlich so große Angst hatten, kann nur spekuliert werden. Die Mauern des Knastes stehen auf jeden Fall (leider) immer noch.

Nichtsdestotrotz waren Rufe von hinter den Gittern zu vernehmen und die Demonstration ließ sich nicht daran hindern, wütend in die Nacht zu skandieren.

Wie jedes Jahr wurde ein Teil der Kundgebung auf Radio Dreyeckland live übertragen, damit jene, die nicht frei daran teilnehmen können, in ihren Zellen über ihre Radios die Reden verfolgen konnten. Leider war aufgrund technischer Schwierigkeiten die Qualität anfangs - sagen wir mal - mies, weshalb manche der von uns aufgenommenen Redebeiträge etwas schlecht verständlich sind.

Redebeitrag der Roten Hilfe 4:52

Grußwort von Thomas-Meyer Falk 2:02

Rede von LEA-Watch zur Abschiebehaft in Pforzheim auf English 4:37

Zur Situation von Gefangenen Aktivist*innen im Iran 4:34

Grußwort von Findus 5:27

Zur Situation von Amadou Oury Jalloh 1:48

Letzte Generation zu Aktivist*innen in Präventivhaft in München 4:05

LEA Watch zur Abschiedehaft in Pforzheim auf Detusch 7:27