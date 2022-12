Behördenwillkür zum Jahreswechsel

Amadou Oury Jalloh lebt seit 9 Jahren in Deutschland.

Er hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einem Restaurant in Duisburg.

Seit letzem Jahr hat er einen Aufenthaltsstatus nach § 25b des Aufenthaltsgesetz, der eine "Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration" nach mindestens 6 Jahren in Deutschland garantiert.

Eigentlich wollte er im Herbst nur seine Papiere mit der Ausländerbehörde abgleichen, da sein neuer Pass aus Guinea endlich ankam. Die Person die er dort traf, hat ihm statt dessen ein Arbeitsverbot und einen Abschiebebescheid ausgehändigt.

Obwohl sein Anwalt direkt Einspruch bei Gericht eingelegt hat wurde Amadou ohne Vorwarnung zuhause von der Polizei abgeholt und zum Flughafen nach Frankfurt gebracht. Er weigerte sich direkt in den Abschiebeflieger zu steigen. Nun sitzt er bereits seit 2 Wochen in Abschiebehaft in Darmstadt.

Dort soll er nun noch bis zum 25. Januar bleiben, bis der nächste Abschiebeflus nach Guinea geht.

Niemand kann diese Situation erklären. Amadou hat mit uns aus seiner Abschiebezelle telefoniert und uns seine traurige Weihnachtsgeschichte erzählt.