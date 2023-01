Helft Jetzt!

Amadou Oury Jalloh ist seit Mitte Dezember in Abschiebehaft in Darmstadt.

Der Eilantrag gegen Amadous Abschiebung wurde in der letzten Woche abgelehnt.

Es steht nun noch die Entscheidung seiner Klage gegen die Abschiebehaft aus.

Amadou lebt seit 9 Jahren in Deutschland, hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ist bisher nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Warum er Ende letzten Jahres ohne Vorwarnung hätte abgeschoben werden sollen, wie es ihm jetzt nach einem Monat in Abschiebehaft geht und was jetzt nach dieser Ablehnung des Eilantrages die Situation ist berichten er und sein Anwalt im folgenden Beitrag.

z.B.: eine Adresse zum nachhaken: abh@stadt-duisburg.de

Oder wenn jemand in Darmstadt ist die nächsten Wochen kann man gerne mal bei ihm vorbei gehen.