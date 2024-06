Knutstock 2024 - kleiner dimensioniert, etwas weniger Besuchende, aber eine grandiose Stimmung trotz Dauerregen

Im Escholzpark in Freiburg fand am vergangenen Samstag, 8. Juni der Urban Knutstock statt. Ab 14 Uhr präsentierte der Freiburger Kulturverein Kule Knut e.V. ein kultiges Festival mit einem bunten und abwechslungsreichen musikalischen Programm. Bis 24 Uhr waren kultur- und musikbegeisterte Mitbürger:innen jeden Alters bei freiem Eintritt zum Tanzen und genießen zugegen. Regionale Bands wie Cosmic Mints, the Geppetto Project, Beach Blues, MAGISTER, Daydream Emergency, LandstraßenJoe und Markus Mascher sorgten für reichlich Stimmung, auch für kulianrische Verpflegung war vor Ort gesorgt. Ab 22 Uhr gab es zusätzlich zur Musik noch Filmkunst zu bestaunen: Der aka-Filmclub präsentierte 16mm-Perlen aus seinem Kurzfilmfundus.

Der Eschholzpark wurde während des Programms vom Streetartkünstler Ranret gestaltet.

Und genau wie in 2023 hat euch Dave dieses Festival auch wieder als zwei-Stunden-Sendung verfeatured.

Das komplette Programm unter www.kuleknut-ev.de/urban-knutstock