Warum waren tausende Daten von Gefangenen im Netz frei zugänglich?

Im Sommer 2024 wurde bekannt, das sensible Daten von über zehntausend Gefangenen in Deutschland nahezu frei im Internet zugänglich waren. Allen gemeinsam: die Inhaftierten waren Kund:innen bei Gerdes Communications GmbH. Die Firma betreibt bundesweit in zahlreichen Haftanstalten die Gefangenentelefonie und gehört mittlerweile zur Telio Management GmbH.

Die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann deckte einen Skandal auf, über den unter anderem, der ndr, die ZEIT und die LTO berichteten. Ende vergangenen Jahres, beim Chaos Computer Congress in Hamburg, präsentierte Wittmann in einem Vortrag den Ablauf ihrer Recherche.

Radio Dreyeckland sprach mit Lilith Wittmann wie sie überhaupt auf das Problem stieß, wie sie den Skandal einordnet und welchen Themen sie sich im Bereich Strafvollzug sonst noch widmet.