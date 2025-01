Januar 2025

In der heutigen Sendung in KJIS schauen wir nochmal auf die Anti-Knastdemonstration vor der JVA Freiburg an Silvester, denn Gefägnisse sind das Paradebeispiel einer Klassenjustiz: Menschen aus und in prekären Lebensverhältnissen stranden dort an. Es werden zwei Reden die auf der Demo gehalten wurden zu hören sein, ein Radiobericht zur Demo. Dann gibt es ein Interview mit Smily aus Stuttgart, einem Antifaschisten der sich der Klassenjustiz erfolgreich solange entzogen hat, bis alles verjährt war und nun ein Buch darüber veröffentlicht hat. Zum Schluss der Sendung wird die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann sich zu dem von ihr im Sommer 2024 aufgedeckten Datenschutzskandal im Zusammenhang mit der Gefangenentelefonie äußern.