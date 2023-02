Am Samstag den 25. Februar 2023 fand in Freiburg die 11. Vereinsmeisterschaft der Eissportgesellschaft Freiburg statt. In der Echte Helden Arena traten 20 Läuferinnen vor Publikum auf.

Valentina war live vor Ort und hat hinterher Interviews mit drei Läuferinnen und einer Trainerin geführt.