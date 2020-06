20 Jahre bei Radio Ech - Abschied von Sveta (Teil 2)

Im 2. Teil unseres Abschieds von Sveta, unserer langjährigen Redakteurin, sprechen wir über Radio Ech auf und jenseits der Wellen von Radio Dreyeckland in den letzten 20 Jahren, denn das Team von Radio Ech hat nicht nur aufwändige Sendungen produziert, sondern auch ganz besondere Partys und Performances veranstaltet. Heute erfahren Sie unter anderem, wie sowjetische Mehrfachraketenwerfer aus dem 2. Weltkrieg nach Freiburg kamen, warum man Tutus mit Pelzmütze und Filzstiefeln tragen sollte und was Puschkin in einem exklusiven Radiointerview an Radio Ech über seinen Großvater zu berichten hatte.