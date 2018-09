30.000 Menschen fliehen aus syrischem Idlib

In der syrischen Provinz Idlib sind nach Angaben der UNO durch die Angriffe der syrischen Regierungstruppen und der russischen Luftwaffe mehr als 30.000 Menschen auf der Flucht. Bei der UNO gab man sich im Ressort für humanitäre Angelegenheiten am Montag Abend äußerst beunruhigt darüber und warnte eindringlich vor einer Grossoffensive auf die letzte syrische Rebellenbastion, da eine solche womöglich zur schlimmsten humanitären Katastrophe mit den grössten Verlusten an Menschenleben im 21. Jahrhundert führen könnte. So der Der Leiter der Uno-Hilfseinsätze, Mark Lowcock, in Genf. Wegen der grossen Einwohnerzahl in Idlib und ihrer Verwundbarkeit sei die UNO extrem alarmiert.

Der syrische Machthaber Bashar al-Asad hat eine grosse Menge von Truppen am Rande von Idlib versammelt. Der Beginn einer Bodenoffensive steht womöglich kurz bevor. 2,9 Millionen Menschen leben in der Provinz. Die Uno erwartet, dass rund 100.000 Zivilisten in Gebiete unter Kontrolle der Regierung fliehen und weitere 700.000 innerhalb Idlibs.