50 Jahre Putsch in Chile - 50 Jahre Solidaritätsbewegung: Autoritärer Staat und neoliberale Politik: Chile als Blaupause für den neoliberalen Angriff auf den Sozialstaat

Am 11. September jährte sich der chilenische Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung Allende zum 50. Mal. Das Archiv Soziale Bewegungen, das Informationszentrum 3. Welt und der lateinamerikanische Kulturverein La Tertulia erinnerten aus diesem Anlass mit einer Ausstellung und einer Veranstaltungsreihe daran, "wie die Hoffnung auf eine demokratisch-sozialistische Alternative sowohl zum westlichen Kapitalismus als auch zum autoritären Kommunismus im Osten blutig zerschlagen wurde. Die Auswirkungen dieses Putsches sind bis heute zu spüren, nicht nur in Chile, sondern weltweit. Chile wurde zum ersten Experimentierfeld für das, was wir heute unter dem Namen Neoliberalismus kennen." Die RDL-Redaktion Raíces Nómades hat die Veranstaltungen vom Auftakt der Reihe am 8. und 9. September 2023 mitgeschnitten und wir senden sie als Serie in O-Ton Playback.

Autoritärer Staat und neoliberale Politik: Chile als Blaupause für den neoliberalen Angriff auf den Sozialstaat



Dass der sogenannte »freie Westen« die Machtergreifung autoritäre Regime in den Staaten der sogenannten »Dritten Welt« unterstützte, wenn diese sich nur einer anti-sozialistischen Agenda verschrieben, war 1973 nichts Neues. Neu in Chile unter Pinochet war aber, dass nicht nur die sozialistische Opposition mit Terror überzogen wurde, sondern hier erstmals die Doktrinen des sogenannten Neoliberalismus in die Praxis umgesetzt wurden. Die Bedeutung des chilenischen »Experiments« reichte deshalb weit über Chile hinaus. Referent: Thomas Biebricher, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Frankfurt.