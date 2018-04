9.000 Gewalt- und Abschiebefälle auf interaktiver Deutschlandkarte dargestellt

Die Dokumentationsstelle der Antirassistischen Initiative Berlin hat in den vergangenen Jahren Tausende Daten und Informationen über die gewaltsamen Todesfälle und Verletzungen von Flüchtlingen in Deutschland gesammelt. Am Freitag hat sie das ganze Material in Form einer Webdokumentation und einer interaktiven Karte zur freien Nutzung gegeben. Matthieu sprach am Montag mit Johannes, der an diesem Projekt gearbeitet hat, und fragte ihn zunächst, was die Absicht hinter diesem Projekt war:

Das Projekt "Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen" findet ihr hier.