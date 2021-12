„Volunterritory“ – Was Freiwilligendienste mit Kolonialismus zu tun haben

Tausende junge, weiße Menschen aus Deutschland fliegen jedes Jahr mit hohen Erwartungen und niedrigen Qualifikationen in den globalen Süden, um dort einen Freiwilligendienst zu leisten. Als „Adventures in volunterritory“ umschreibt die Politikwissenschaftlerin Lucia Fuchs diese Praxis in ihrer Doktorarbeit. In unserer Podcastserie „War da was?“ spricht sie über die kolonialen Denkmuster und Strukturen hinter der Freiwilligenarbeit.

Außerdem im südnordfunk im Dezember: Sanjay Vashit vom Climate Action Network Southasia erklärt im Podcast „Heißer Scheiß“, warum der globale Norden zu wenig für einen fairen Kohleausstieg in Indien tue.