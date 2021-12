Nicht ohne Privilegien - Freiwilligenarbeit

Wer nach dem Abi nicht weiß, wie es weitergeht soll, aber Lust hat etwas zu erleben und Gutes zu tun, entscheidet sich in Deutschland oft für einen Freiwilligendienst.

41 000 junge Menschen sind zum Beispiel schon mit dem Programm weltwärts in den globalen Süden gegangen (nur wenige kamen aus dem Globalen Süden nach Deutschland). So war das auch bei Lucia Fuchs: Sie hat ihren Freiwilligendienst in Ecuador geleistet. Inzwischen ist sie Politikwissenschaftlerin und sieht ihr Engagement in Lateinamerika deutlich kritischer.

In ihrer Doktorarbeit hat sie sich mit den kolonialen Denkmustern auseinandergesetzt, die sich in der Kommunikation rund um Freiwilligendienste finden. Adèle Cailletau hat sich für unsere Podcastreihe „War da was?“ mit ihr unterhalten.