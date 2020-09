Abgerockt im Sommer 1970 (vor 50 Jahren)

Heute wird in der ChronoChartory schwer gerockt.

Das Jahr 1970 eignet sich aber auch wunderbar dafür. Wir springen zurück in den damaligen Sommer, als das 3. Isle of Wight Festival stattfand. Dementsprechend hören wir The Who, Jethro Tull, Ten Years After, Free, Hawkwind und erstmals Emerson, Lake and Palmer.

Desweiteren Golden Earring, Atomic Rooster, Black Widow, Can, Attila, Yes, Caravan, Deep Purple u.a. Wir vernehmen die letzten Töne von den Beatles und von Jimi Hendrix, kurz vor seinem Tod. Neu dagegen war die erste LP von Supertramp.

ROCK mit Jo Chen