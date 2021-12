Episode 8: Abolitionismus - Polizei abschaffen?

Je grundsätzlicher wir in dieser Podcast-Reihe in das Thema Polizei einsteigen, desto mehr wird klar, wie tief die strukturellen Probleme sitzen – und wie schwierig es scheint, diese Institution in die Schranken zu weisen. Das nehmen wir als Anlass, eine grundlegende Frage zu stellen: Wäre es nicht besser, die Polizei ganz abzuschaffen? Wir reden über Abolition.

Abolitionismus hat eine lange Geschichte, die von anti-kolonialen Kämpfen gegen Sklaverei und Ausbeutung, über Bewegungen gegen Gefängnisse und Strafe, bis zu aktuellen Forderungen der Black Lives Matter Bewegung verläuft.

Die Idee scheint simpel: Die Polizei macht mehr Probleme als sie zu lösen vorgibt. Sie gefährdet Menschen die sie als Gefahr konstruiert, sie schützt das Eigentum der Wenigen und poliziert diejenigen, die wenig haben. Doch wie können wir uns das vorstellen: eine Welt ohne Polizei?

In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Geschichte von abolitionistischen Bewegungen und beleuchten aktuelle Debatten in dem Feld. Außerdem werfen wir einen Blick auf die praktische Seite der Abolition: Wie sind die großen Anti-Polizei Proteste der vergangenen Jahre in den USA gelaufen, und welche Lehren können wir daraus ziehen? Welche Strategien scheinen erfolgreich, welche nicht? Dabei stoßen wir auf Konzepte wie ‚nicht-reformistische Reformen' – und fragen nach was das bedeutet. Zuletzt wollen wir das Ganze einordnen und schauen auf den aktuellen Stand einer abolitionistischen Bewegung in Deutschland.

Ein Podcast mit Simin Jawabreh, Thomas Meyer-Falk, Tobias Singelnstein, und Steve.

Wie immer freuen wir uns über Feedback und Kritik an polizeirecherche@rdl.de

Unsere Quellen und weitere Lese- und Recherchetipps: