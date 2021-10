Podium: Defundment der Polizei

Durch Skandale wie rechte Chat-Protokolle, dem Versagen der Polizei beim rassistischen Anschlag in Hanau oder dem Mord an George Floyd waren letztes Jahr auch in deutschen Medien Polizei-kritische Stimmen lauter als sonst zu hören. Doch die Skandale sind scheinbar wieder abgeflaut, Aufstände gegen die Polizei wie diejenigen in Stuttgart führten zu Forderungen nach mehr "Rechtsstaat" und ein Möglicher Abbau der Polizei wurde während der Bundestagswahl natürlich nicht aufgebracht – denn wer gegen die Polizei Skepsis äußert wird vom Tatort-treuen deutschen Publikum nicht gewählt.

Doch wir wollten als "Sicherheit für wen?""-Redaktion weiter an die viel diskutierten Ansätze und Forderungen aus der Black Lives Matter Bewegung anknüpfen und die Möglichkeiten und Grenzen von #DefundThePolice besprechen. Ein "Defundment der Polizei", das kann vieles heißen, aber oft sind damit die Kernforderungen nach einer Umverteilung der polizeilichen Gelder in soziale Strukturen, Entkriminalisierung von Straftaten wie das nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Fahrschein und die Entwaffnung von Beamt*innen verknüpft.

Unsere Leitfrage: Wie sähe die Arbeit von Sozialarbeiter*innen und politisch engagierten Gruppen hier in Deutschland, sogar noch spezifischer hier in Freiburg aus, wenn die Polizei nur noch den Verkehr regelt...?

Mit uns haben der Arbeitskreis Soziale Arbeit Freiburg, das A-Team (Awareness) Freiburg und Maximilian Pichl über bestehende Ansätze und utopische Visionen gesprochen.

Homepage Defund the Police: https://defundthepolice.org/

Colourful Voices - Viele Posts zu Defundment, recherchiert vom Colourful Voices Netzwerk: https://www.instagram.com/p/CIn6J9yj-EH/?utm_medium=copy_link

Warum wir die Polizei abschaffen müssen oder: Warum Diversity allein nicht reicht! - Podium von analyse & kritik mit Shenja Vasanthi Kumari Danz, Simin Jawabreh, Aziz und Jenny Künkel: https://www.youtube.com/watch?v=bl9Uve6mCWM



Podcast mit Simin Jawabreh: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1144068.ndpodcast-rote-brause-folge-k-ein-freund-und-helfer.html

Podium von Death in Custody: https://deathincustody.noblogs.org/post/2021/04/21/rassistische-polizeigewalt-kritik-und-widerstand/

Da die Ansätze des Defundments aus dem Abolitionismus und von Black Lives Matter kommen, aus unserem Podium aber nur weiße Stimmen als Gäste zu hören waren, verlinken wir an dieser Stelle Quellen und Interviews von BIack, Indigenous und People of Colour.--- Kritik, Fragen und Anregungen wie immer gerne an: polizeirecherche@rdl.de Für verschlüsselte Kommunikation unser PGP-key