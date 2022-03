In diesem Debattenbeitrag sprechen wir mit der Aktivistin und Influencerin Simin Jawabreh über linke Debatten und Perspektiven auf den Ukraine-Krieg.

In diesem Beitrag geht es vor allem um eine klassenkämpferische Perspektive, weshalb Beschäftigte Streiks organisieren und wieso es in Debatten um die akutelle Anti-Kriegsbewegung auch um Asylrecht, Imperialismus & eine Kritik an einem liberalen Pazifismus gehen muss.