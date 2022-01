"Abseilen über Autobahnen"

Auch wenn die Anmeldung der Versammlung teilweise vor Gericht erklagt werden mußte und an fast allen Orten die Vorhaben der letzten Woche auf den Widerstand der Autobahnbetreiber stieß - ein Erfolg schien es dennoch gewesen zu sein. Teilweise wurden absurde Begründungen vorgeschoben, um die geplanten Aktionen zu sabotieren: So wurde z.B. in Fulda über eine Leitplanke, die dafür ausgelegt sind, LKWs abzufangen, die Behauptung aufgestellt, sie würde die Belastung durch eine Person am Seil nicht aushalten. Dabei selbst für die Geländer an Straßenbrücken laut Baunormen eine Belastung vorgeschrieben, die weit über dem Gewicht eine Einzelperson liegt.

Die Anmelder*innen wollen aber weiter auf die eigentlichen Inhalte der Versammlungen fokussiert sein - dem Protest gegen eine automobile Gesellschaft, die weitere Zerstörung von Lebensräumen und Klima sowie der Solidarisierung mit Menschen, die wegen ihres Kampfes um den Erhalt von Umwelt und einem lebenswerten Klima mit Strafprozessen überzogen werden.

Wir sprachen mit Jörg, der bei zwei der Aktionen in Hessen dabei war.