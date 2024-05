Am Freitag 31. Mai 2024 trifft sich in Breisach in der (ehemaligen) Spitalkirche

um 19:00 Uhr die AfD mit ihren Fans.

Auf dem Marktplatz in Breisach treffen sich um 18:30 Uhr die Nicht-AfD-Fans zu

einer Mahnwache. Abfahrmöglichkeiten in Freiburg 17:32 Uhr bzw. etwas knapp 18:02 Uhr

Bahnhof Richtung Breisach.

Gustav Rosa erklärt gegen über Konrad deutlich warum es Sinn macht gegen die vor Ort

eigentlich netten Leute mit bedenklichem Programm zu protestieren.