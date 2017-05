Aktionsbündnis kritisiert polizeilichen Ausnahmezustand in Durlach

Für den Samstag den 3.6. planen Nazis eine Demonstration unter dem Label "Tag der deutschen Zukunft" in Karlsruhe-Durlach. Dagegen hat sich breiter Protest sowie eine antifaschistische Mobilisierung angekündigt. Im Vorfeld hat die Polizei bekannt gegeben die Route der Nazis weiträumig abzusperren und auch Reiterstaffeln, Hunde und Wasserwerfer könnten im Einsatz sein. Das Aktionsbündnis hat am Montag den 29. Mai die polizeilichen Maßnahmen in einer Pressemitteilung kritisiert. Dazu sprachen wir mit Andreas Brieger vom Bündnis.