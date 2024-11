Nazi-Aufmarsch in Durlach am 09.11. verhindern!

Am Jahrestag der Reichspogromnacht plant die rechte Szene einen Nazi-Aufmarsch in Durlach bei Karlsruhe. Karlsruhe gegen Rechts und ruft zur Gegendemonstration am Samstag, den 09.11 um 14:00 am Bahnhof in Durlach auf.

Dass der geplante Nazi-Aufmarsch auf den 09. November fällt ist kein Zufall.

Am 9. November 1938 rufen Nationalsozialisten dazu auf, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören. Insgesamt starben infolge des Novemberpogroms 1938 mehr als 1300 Menschen rund 30.000 Jüdinnen und Juden werden verhaftet oder in Konzentrationslager verschleppt. 1.406 Gottes- und Gemeindehäuser wurden zerstört, mehrere Tausend Geschäfte verwüstet.

Die brennenden Synagogen der Reichspogromnacht 1938 gelten allgemein als Wendepunkt der deutschen Geschichte und als offizielles Signal für den größten Völkermord der Geschichte.

Mit dem Novemberpogrom geht das damalige NS-Regime von der Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung zu ihrer systematischen Verfolgung über, welche später im Holocaust mündete.

Der ankündigte Neo-Nazi-Aufmarsch, der von der Partei „Die Rechte“ und der „NPD“ angemeldet wurde, soll am 9. November unter der Überschrift „Deutschland einig Vaterland! Gemeinsam für eine deutsche Zukunft!“ stattfinden. Kurzfristig wurde der Marsch vom Hauptbahnhof Karlsruhe zum Bahnhof in Durlach verlegt.

Gleich zwei Organisationen rufen zum Gegen-Protest auf.

Zum einen trifft sich um 14 Uhr am Samstag das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ihr Protest steht unter dem Motto: "Gegen jeden Antisemitismus und Israelhass: Durlach bleibt stabil"

Eine weitere Demonstration unter dem Titel "9. November 2024 - Naziaufmarsch verhindern" wird vom Karlsruher Netzwerk gegen rechts veranstaltet. Nora hat mit Jürgen Schuhladen-Krämer, einem der Koordinatoren des Bündnis „Netzwerke gegen Rechts“ gesprochen.

Auch das Bündnis Freiburg gegen Rechts dazu auf, zusammen zur Gegendemonstration nach Durlach zu fahren. Treffpunkt ist Samstag, den 09.11. um 11:40 Uhr an Gleis 2 am Freiburger Hauptbahnhof.