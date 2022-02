Aktionstag "Freiburg Debattiert" und antifaschistischer Protest gegen wöchentlichen Querdenken-Aufmarsch

Neben der Kundgebung anlässlich des zweiten Jahrestags des rassistischen & rechtsterroristischen Anschlags in Hanau, fand in der Freiburger Innenstadt der Aktionstag "Freiburg Debattiert" statt. Das Bündnis FreiVAC hatte dazu eingeladen den innenstädtischen Raum mit "progressiven Inhalten zu besetzen". So gab es eine Vielfalt verschiedener Kundgebungen, an denen sich hunderte Menschen beteiligten. Beispielsweise bemalte Fridays for Future einen Straßenabschnitt auf dem Leopoldring.1:09

Auf dem Platz der Alten Synagoge veranstalte das Bündnis FreiVAC selbst eine Kundgebung, zusammen mit dem Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen. Die Initiative von Schülervertreter*innen #WirWerdenLaut nahmen auch Teil an der Versammlung und äußerten sich gegenüber RDL zu ein paar Fragen. 3:30

Stellvertretend für seine Mutter Irina Katz, hielt Nikita Karavaev eine Rede für die Israelitische Gemeinde Freiburg. 8:24

Außerdem gab es unterschiedliche antifaschistische Gegenproteste zu dem wöchentlichen verschwörungsideologischen Querdenken-Aufmarsch. So begrüßte im Rotteckring Ecke Eisenbahnstraße eine "Schämt-Euch-Allee" die Coronaleugner*innen und Impfgegner*innen. 0:23

Die Partei Die PARTEI verteilte "Demogeld" am Fahnenbergplatz. Eine Satire, der zahlreiche Verschwörungsideolog*innen wie -Gläubige auf den Leim gingen. 0:41

Des Weiteren gab es eine weitere Neuheit bei den antifaschistischen Gegenprotesten zu Querdenken in Freiburg: "Querdenken Wegbassen" versorgte Gegendemonstrant*innen mit hartem Techno und übertönte größtenteils die Schamanentrommel, den Corona-Schlager und die Parolen der verschwörungsideologischen Demonstration. 0:47

Zu besonderen Vorkomnissen sei es laut Polizei im Versammlungsgeschehen nicht gekommen räsumiert die Polizei in ihrer Pressemeldung. Doch erneut sei ein Hitlergruß gezeigt worden, diesmal jedoch am Rande und nicht inmitten der verschwörungsideologischen Demonstration.