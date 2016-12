Aleppo steht vor dem Fall, Bericht über Exekutionen

In Aleppo sollen „ausländische Militionäre“ 200 Zivilisten in zwei Stadtvierteln Exekutiert haben. Dies meldete die Mediengruppe Orient News unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen aus Aleppo. Orient News wurde von einem syrischen Geschäftsmann gegründet, der sich der Opposition gegen Asad angeschlossen hat. Die Medien haben ihren Sitz in Dubai.

Indessen scheint der Ostteil der Stadt kurz vor der Einnahme durch Regierungstruppen und ihre Verbündeten aus Libanon, Irak und Iran zu stehen. Soldaten der Regierungstruppen feierten am Abend ihren Erfolg mit Schüssen in die Luft, während an anderen Stellen noch gekämpft wurde.

Aleppo ist die zweitgrößte Stadt Syriens und seit mehr als 4 Jahren umkämpft. Vor einem Monat wurden alle Krankenhäuser im von Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt von der russischen Luftwaffe zerstört. Dashalb gibt es auch keine halbwegs verlässlichen Zahlen über die Zahl der Opfer.