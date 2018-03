Erdogan will Operation Olivenzweig mit weiterer Eroberung abschließen

In einer Rede hat der türkische Präsident Tayyip Erdogan angekündigt, die Operation Olivenzweig mit der Eroberung der Stadt Tell Rifaat abschließen zu wollen. Die 20 000 EinwohnerInnen zählende Stadt liegt zwischen Afrin und Aleppo. Derzeit steht Tell Rifaat unter der Kontrolle der Gruppe „Armee der Revolutionäre“. Die Armee der Revolutionäre ist eine linke, multiethnische Gruppe, die mit der kurdischen YPG zusammenarbeitet. Da die Bevölkerung von Tell Rifaat vorwiegend arabisch und religiös-konservativ eingestellt ist, könnte die türkische Armee in Tell Rifaat anders als in Afrin als Befreier begrüßt werden.

Erdogan äußerte sich nicht eindeutig darüber, was der Abschluss der Operation Olivenzwieg bedeutet. Man kann es aber so verstehen, dass die angekündigte Fortsetzung seines Feldzuges gegen die Stadt Manbij und darüber hinaus, erstmal abgesagt ist. Damit wird die Gefahr einer direkten Konfrontation mit US-Truppen in Syrien vermieden.

Gleichzeitig erklärte Erdogan die angekündigte Operation im irakischen Sindschar Gebiet habe bereits begonnen. Die irakische Armee bestritt jedoch die Anwesenheit ausländischer Truppen in Sindschar. Das Gebiet liegt nicht unmittelbar an der türkischen Grenze.