Großoffensive islamistischer Milizen in Syrien durch Unterstützung der Türkei

In diesem Beitrag blicken wir nach Syrien. Dort haben durch Türkei unterstützte sunnitische Milizen Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und die Syrian National Army (SNA) eine Großoffensive gegen das Assad-Regime in Nordostsyrien gestartet, aber auch Kurdengebiete angegriffen. Die Großstadt Aleppo sei bereits fast eingenommen, heißt es aus vielen Leitmedien.

Um darüber zu sprechen, was da genau vor sich geht und es in einen höheren Rahmen einzuordnen, sprach RDL mit Jan, der mehrere Jahre als Türkei-Korrespondent gearbeitet hat und sich in dem Raum Nahost/Westasien auskennt.