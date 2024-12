Redebeitrag des kurdischen Gesellschaftszentrums 3:51

Redebeitrag des Frauenkollektivs 1:59

Interview mit Marina vom Frauenkollektiv 0:47

Interview mit Zainab vom kurdischen Frauenrat 4:48

Anlässlich der aktuellen erneuten Angriffe durch Dschihadisten in Nordsyrien fand am Montag, dem 02.12.2024 in Freiburg eine Demonstration unter dem Motto "Rojava verteidigen - Hoch die internationale Solidarität" statt. Hier könnt ihr die Redebeiträge sowie Interviews mit Aktivist*innen vor Ort in Freiburg anhören.