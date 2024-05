ALIENS - Eröffnungsperformance auf dem Augustinerplatz

OPEN ART 2024 Freiburg - Ein Kunstfestival mitten im Lebensraum

Künstlerinnen und Künstler realisieren selbstorganisiert und eigenverantwortlich Konzepte und Projekte an unterschiedlichsten Orten im Rahmen des OPEN ART Festival: OPEN ART bedeutet, an unerwarteten Orten im Stadtraum auf zeitgenössische Kunst zu treffen, von ihr überrascht, irritiert und beflügelt zu werden.

Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Disziplinen aus der Region Freiburg oder mit Bezug zur Region treten dabei mit unerwarteten Orten in einen künstlerischen Dialog, an Orten wie Handwerksbetrieben, Einzelhandelsgeschäften und öffentlichen Plätzen und urbanen Flächen, wie Wiesen und Seen. Im gesamten städtischen Gebiet zeigen Künstlerinnen und Künstler Skulpturen und Objekte, Musik und Vorträge, Performances, Happenings und Flash-Mobs. Leitgedanke von OPEN ART ist, Kunst im alltäglichen Lebensraum zu verorten.

Mit diesem öffentlichen Kunstangebot erschließt sich ein weites Wirkungsfeld – Menschen werden in ihrem Alltag erreicht. So ist das auch am vergangenen Samstag gewesen, da war die Eröffnungsperformance der Open Art Freiburg 2024 vom Theater Komplex auf dem Augustinerplatz in Freiburg, die hat Dave für euch akustisch festgehalten.

Die Open Art 2024 in Freiburg geht noch bis zum 26. Mai 2024. Für weitere Infos zur Open Art 2024 checkt auch gerne online: open-art.de