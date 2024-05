ALIENS - Theater Komplex-Probe für die Eröffnungsperformance der Open Art 2024

Vom kommenden Samstag, dem 11. Mai, bis Sonntag, 26. Mai ist in Freiburg die Open Art 2024 angesagt. Open Art ist Theater im öffentlichen Raum.

Wesen aus einer fernen Galaxie kommen auf den Planeten Erde und erkunden den Menschen und seine Welt. Sie erforschen, beobachten und wagen die Interaktion. Was wird passieren? Eindrücke, Kommunikation und Spiel münden in eine Theater-performance und Klanginstallation, interaktiv mit dem Publikum. Kommt und kommuniziert mit den Außerirdischen! Zur Eröffnung der Open Art 2024, am kommenden Samstag, elfter Mai, von 13:00 bis 14:00 Uhr auf dem Augustinerplatz in Freiburg. Nur über Gesten, Laute und Geräusche könnt ihr euch mit den Außerirdischen vom Theater Komplex austauschen, z.B. über gebrauchte Gegenstände - Dinge aus Wohnung, Keller, Sperrmüll et. Cetera... Bringt daher dann gerne alles mit was klingt! Nach einem gemeinsamen kultischen Austausch-Ritual könnt ihr eure Dinge wieder mitnehmen.

Webseite vom Theater Komplex des Schwere(s)Los Freiburg

https://www.schwere-s-los.de/theater-komplex-2/

Webpräsenz auf veranstaltungen.freiburg.de

https://veranstaltungen.freiburg.de/events/e-open-art-freiburg-2024?source=standalone&widgetToken=2UvrbVzILvI.&