Alle Jahre wieder, aber jetzt vielleicht wirklich!

am 10. November wurde das Gesamtkonzept bezahlbarer Wohnraum 2030 im Gemeinderat vorgestellt. dazu gab es dann diverse Änderungsanträge der Fraktionen unter anderem den Interfraktionellen Ergänzungsantrag zur Bereitstellung von Wagenplätzen und zur Prüfung von Zwischennutzungen. Was ist neu an dem Antrag, wie die Stimmung zum Thema Wagenleben im Gemeinderat, was sind andere alternative Wohnideen für Freiburg.

dazu haben wir mit Sophie Kessel von der der Partei die Partei aus der Jupi Fraktion gesprochen.