Alles außer Butter – zur Kolonialgeschichte unserer Speisefette

Viele bekannte Speisefettmarken wurden über lange Jahre in Mannheim hergestellt. Palmin, das reine Kokosfett, wurde in Mannheim erfunden – weit weg von jeder Palme. Margarinemarken wie Rama und Sanella veränderten über die Jahre immer wieder ihre Rezeptur – nicht nur aufgrund technischer und wissenschaftlicher Entwicklungen, sondern auch aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in Europa und in den Anbauländern. Und die Transportmöglichkeiten spielten bei verderblicher Ware natürlich auch eine Rolle.

Am Beispiel der Mannheimer Speisefettfabriken lässt sich sehr gut zeigen, wie die „globale Situation“ zu Kolonialzeiten und danach beeinflusste, was am Ende im Magen der Verbraucher landete.

Vortrag von Kornelia Junge vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur, live übertragen am 6. Juli 2021. Die Aufnahme stammt vom Bermudafunk.

Der Vortrag ist Teil einer Reihe zur Kolonialgeschichte; diese wird gemeinsam veranstaltet von der Mannheimer Abendakademie, Rhein-Neckar-Industriekultur e.V., Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel und AK Kolonialgeschichte Mannheim.