"Allzu überrascht waren wir da nicht"

Der Pfarrer Ulrich Gampert hatte mit seiner Kirchengemeinde im bayerischen Immenstadt den 23-jährigen afghanischen Flüchtling Reza Jafari mehr als ein Jahr lang im Kirchenasyl beherbergt. Gampert erhielt dafür im Sommer 2019 einen Strafbefehl über 4.000 Euro. Der Vorwurf lautete „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“.

Erstmals wurde damit in Bayern ein Pfarrer wegen eines Kirchenasyls rechtlich belangt. Normalerweise werden diese Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Weil Gampert Einspruch einlegte, kam es im September diesen Jahres zur Gerichtsverhandlung. Am Ende einigte man sich auf einen Vergleich. Das Strafverfahren wurde eingestellt. Gampert muss jedoch eine Geldbuße von 3.000 Euro an das gemeinnützige „Haus International“ in Kempten zahlen, das sich gemeinnützige Arbeit zu leisten.