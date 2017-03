Lutherische Kirche in Lettland unterstützt SS-Jubelfeier

Beim alljährlichen Gedenkmarsch der lettischen Veteranen der Waffen-SS in Riga, nahmen dieses Jahr am 16. März rund 2.000 Kriegsteilnehmer und deren Freunde teil. Alle 5 an diesem Tag Festgenommenen waren Gegner des Schauspiels. Wie nun bekannt geworden ist, lief ein evangelischer Pfarrer in voller Amtstracht beim Marsch in der ersten Reihe. In Freiburg-Herdern berichtete die Autonome Antifa 2014, betreibt die Veteranenorganisation, die den Marsch in Riga organisiert, im Leinhaldenweg 28 unter dem Namen „Lettischer Fürsorgeverein e.V.“ das „Haus Bērzaine“. (FK)