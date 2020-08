Als Lukaschenko in Belaraus 1995 die Gewerkschaften verbieten ließ

Die mutmasslich gröblichst gefälschte Präsidentenwahl 2020 markiert erneut den Niedergang der Lukaschenko-Diktatur in Belarus nach 26 Jahren.

Die Etablierung seiner Diktatur nach seiner ersten Wahl ging im ersten Präsidenten-Jahr vor allem im September/Oktober 1995 aber über das Verbot neuer Gewrekschaften und mit ihnen verbundenen politischen Parteien.

Am 6 Oktober 1995 protestierten in einer internationalen Soliaktion Gewerkschafter und Politiker vor der weissrussischen Botschaft. RDL Tagesifo vom 9. Oktober 1995 sprach mit den Organisatoren der damaligen Soliaktion zur Lage in Belarus (Weissrussland)