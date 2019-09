ABC Belarus zur Repression in Weissrussland

In Weissrussland leben unter den diktatorisch herrschenden Präsident Alexander Lukaschenko 9,5 Milionen Menschen. Davon wehren sich nur wenige gegen sein Regime, welches stark gegen politische Arbeit vorgeht und sie praktisch unmöglich macht. Der Anarchist Black Cross Belarus setzt sich für Anarchistinnen ein, welche in Weissrussland verfolgt und eingesperrt werden. Sie helfen ihnen im Knast, vor Gericht und auch mit Spenden, um therapeutische Unterstützung zu bezahlen, nachdem Aktivistinnen von Repression /oder Freiheitsentzug betroffen waren. RDL sprach mit dem ABC Belarus über die verschiedenen Formen, mit welcher politische Arbeit in Weissrussland unterbunden wird und darüber, wie zunehmend unsichtbare Repression auftritt. Das Gespräch wurde von RDL auf Englisch geführt. Wir haben eine Teil der Übersetzung für euch aufgenommen.

https://abc-belarus.org/