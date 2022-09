Meet The Beat am Samstag, 17. September 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 127 Goin' Back To Indiana: Dank der gleichnamigen TV-Show und der Premiere ihre eigenen Cartoon-Serie sowie der ersten Solo-Single von Michael Jackson stehen The Jackson Five im September/Oktober 1971 erneut im Zentrum des Motown-Geschehens. Dazu gibt es Marvin Gayes dritten Nummer-1-Hit in Folge, eine neue Single der Supremes sowie die einzige Motown-Produktion der ehemaligen Twist-Legende Jack Hammer.