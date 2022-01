Meet The Beat am 8. Januar 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 101 Willkommen zurück im aktuellen Motown-Jahrgang: Im Frühjahr '70 erschienen die mit Spannung erwartete ersten Solo-Single von Diana Ross, der 2. Nummer-1-Hit von The Jackson Five und ein unerwartet erfolgreiches Album der Four Tops. Dazu gibt es musikalische Erinnerungen an Tammi Terrell, die am 16. März 1970 nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 24 Jahren verstorben war.