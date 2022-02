Meet The Beat am Samstag, 05. Februar 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 104 Der neueste Stern am Motown-Himmel kommt im Frühsommer 1970 aus Las Vegas: Mit dem hörenswerten Album "Something for Everyone" beginnt und endet die kurze Hitsville-Karriere von Show-Ikone Sammy Davis Jr. Weitaus erfolgreicher sind das zweite Album der Jackson Five sowie das mit Spannung erwartete Solo-Debut von Diana Ross, das aber die hohen Erwartungen der Marketing-Abteilung nicht erfüllen kann.