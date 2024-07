Meet The Beat am Samstag, 20 Juli 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 191 Und es war Sommer - mit dem mittlerweile 12. Studio-Album von Jr. Walker und dem Solo-Debut von Tata Vega, die 1973 als Sängerin der Gruppe Earthquire ihre ersten Motown-Aufnahmen ablieferte. Dazu gibt es einen weiteren (überraschenden) Disco-Hit: Die sonst eher für ihre Balladen bekannten Originals erreichen mit einem Remix eines Tracks aus ihrem Album "Communique" im Sommer 1976 sogar die Spitze der offiziellen US-Dance-Charts.