Meet The Beat am Samstag, 21. Januar 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 139 Im Sommer 1972 kommt Motown eher unverhofft zu seinem ersten Disco-Hit: Eine längere Nummer aus dem 2. Album von Eddie Kendricks findet den Weg auf die Playlists der angesagtesten Club-DJs und wird zu einem der frühen Klassiker der aufziehenden Disco-Ära. Dazu gibt es die letzte gemeinsame LP von Smokey Robinson und den Miracles sowie das zweite Solo-Album von Songwriterinnen-Ikone Valerie Simpson.