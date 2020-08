"Viele Menschen haben einen regulären Pass, ihre Haftstrafen schon abgesessen und bleiben trotzdem hier eingesperrt, weil die Grenzen dicht sind. Und wieso? Weil die Grenzen dicht sind. Also werden wir noch Monate hier bleiben."

Kommuniqué der Gefangenen des Abschiebeknastes in Nimes, 13. August 2020 (Übersetzung)

In Frankreich werden Menschen schon seit dem Beginn der Coronapandemie in Abschiebeknästen unter schlimmen Bedingungen festgehalten obwohl zurzeit keine Flüge zu den Ländern starten, in die die Behörden sie abschieben wollen. Gegen diese Zustände organisieren sich Gefangene in französichen Abschiebehaftanstalten (CRAs) täglich. Die vielen Hungerstreiks, Hofgangblockaden, Brände, Beschwerden und Kommuniqués ändern leider nichts an ihrer Situation. Ein Bericht über die Situation und die Kämpfe in den CRAs von Vincennes, Mesnil-Amelot und Nimes.

mehr Infos (französisch) unter: https://abaslescra.noblogs.org/