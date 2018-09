Alt-J ist nicht nur eine Tastenkombination auf dem Computer sondern auch eine Band aus England, die 2012 aus dem Indiehimmel in die Erde einschlug und das Rad schier neu erfand. Jetzt 2018 gibt es bereits zwei weitere Alben der Leeds'er Joe Newman, Gus Unger-Hamilton und Thom Green und im August sogar ein Konzert in Freiburg (Vaddi Concerts beglückt nicht nur Kelly Family Fans). Ende September erscheint das Hip Hop Remix-Album "Reduxer" und Eva spach mit Joe und Gus darüber und auch über dessen Vorlage "Relaxer". How black, how black was my forest!